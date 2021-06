Turchia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei 2021

TURCHIA ITALIA STREAMING TV – Stasera, venerdì 11 giugno 2021, alle ore 21 Turchia e Italia si sfidano allo stadio Olimpico di Roma per la prima partita della fase a gironi degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020). Sugli spalti circa 15 mila tifosi, capienza ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Dove vedere Turchia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita valida per gli Europei di calcio 2021 tra Turchia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) e via satellite sui canali Sky Sport. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, venerdì 11 giugno 2021.

Turchia Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Turchia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone, e su quella riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Turchia-Italia

Turchia-Italia Data: venerdì 11 giugno 2021

venerdì 11 giugno 2021 Orario: 21

21 Canale TV: Rai 1, Sky Sport

Rai 1, Sky Sport Streaming: RaiPlay.it, SkyGo

I GIRONI

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita degli Europei di calcio 2021 Turchia Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

Turchia (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Le parole di Mancini

In vista di Turchia Italia il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato con la stampa. “Siamo contenti di iniziare questa competizione, seppur con un anno di ritardo. Sarà una bella partita, contro una squadra tecnica e che sa giocare. Ero fiducioso tre anni fa e lo sono ancor di più oggi, abbiamo creato un ottimo gruppo con dei giocatori forti. Ora che la situazione sta tornando alla normalità, è arrivato il momento di dare soddisfazioni all’Italia. Sarà il nostro obiettivo, far divertire le persone anche se solo per 90 minuti. La mia lettera sui social era per tutto il Paese, anche chi non s’intende di calcio ma segue ugualmente, perché saremo tutti coinvolti. Cercheremo di fare del nostro meglio e la prima partita sarà la più difficile, ma dovremo essere liberi mentalmente. Dobbiamo pensare al nostro lavoro e a divertirci, come abbiamo sempre fatto. Continuando a giocare bene e a divertire dovremo arrivare a Londra”.

