Tour de France 2021 streaming e diretta tv: dove vedere le tappe

Dal 26 giugno al 18 luglio 2021 in Francia si corre il Tour de France 2021, la corsa a tappe più importante del mondo. Tadej Pogacar sarà chiamato a difendere il titolo conquistato un anno fa ai danni di Primoz Roglic, ma la pattuglia di candidati alla maglia gialla è folta come non mai. Dove vedere il Tour de France 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Sarà possibile seguire la Grand Boucle in diretta televisiva gratis sui canali Rai (canale principale: Rai 2, la coppia di telecronisti sarà composta da Andrea De Luca e Stefano Garzelli) e via satellite su Eurosport 1, canale 210 di Sky (telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini). Su entrambi i canali andranno in onda ampi pre e post tappa.

Tour de France 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in ive streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it o quelle a pagamento EurosportPlayer e Dazn.