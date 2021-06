Tour de France 2021, quinta tappa: Pogacar mette in chiaro le cose

Il campione uscente Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates) ha vinto la quinta tappa del 108esimo Tour de France, la cronometro individuale di 27,2 chilometri da Changé a Laval. Il fuoriclasse sloveno ha preceduto di 19” il Campione d’Europa, lo svizzero Stefan Kung (Groupama FDJ), con il giovane danese Jonas Vinegaard (Jumbo Visma) sorprendente terzo a 27”. Con le unghie e con i denti, Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) ha conservato la maglia gialla con un vantaggio di soli otto secondi proprio su Pogacar. Wout van Aert, oggi quarto, sale al terzo posto in graduatoria a mezzo minuto esatto dal suo storico antagonista olandese.

La frazione è andata nel modo in cui voleva la UAE – Team Emirates con il suo capitano che ha inflitto pesanti distacchi agli avversari, evitando però di conquistare la maglia gialla. Almeno fino a sabato, quando la corsa incontrerà le Alpi, sarà l’Alpecin a dover sopportare il peso del primato. Intanto, Pogacar può vantare sui suoi avversari diretti per la vittoria finale a Parigi un vantaggio corposo: Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), sceso al nono posto in classifica, è staccato di 1’36” mentre il connazionale Primoz Roglic (Jumbo Visma), che segue a ruota l’ecuadoriano in graduatoria, dista esattamente cento secondi dal vincitore dell’ultima Grande Boucle. Dire che il Tour sia già finito, forse potrebbe essere prematuro. Tuttavia, dovrà succedere qualcosa di straordinario per impedire al 22enne di Komenda di bissare il successo dell’anno scorso.

Con la classifica ben delineata, domani è in programma la sesta tappa. Si viaggerà da Tours a Châteauroux lungo 161 km di pressoché totale pianura. Incombe una volata di gruppo, si spera senza cadute.