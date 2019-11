Vittoria del Celtic, i tifosi irridono i biancocelesti festeggiando a testa in giù

Si è concluso con una nuova vittoria per il Celtic Glasgow lo scontro di Europa League tra la squadra scozzese e la Lazio. I biancocelesti, infatti, sono stati battuti in casa, all’Olimpico di Roma, per 2 a 1, conseguendo la seconda sconfitta nel giro di due settimane che li porta quasi fuori la competizione europea. Uno scontro, quello tra i due team, che è uscito decisamente fuori dai confini sportivi per assumere i connotati di uno scontro politico, visto che le due tifoserie hanno un “credo” opposto sotto questo profilo.

Scontro che la scorsa settimana aveva portato i sostenitori del Celtic a esporre uno striscione con su scritto “Follow your leader” – letteralmente, “seguite il vostro leader” – e un’immagine di Benito Mussolini a testa in giù dopo che i tifosi laziali avevano camminato nel prepartita del match del 24 ottobre per le vie di Glasgow facendo il saluto romano. Stavolta, dopo che nella serata di mercoledì 6 novembre alcuni tifosi del Celtic sono stati aggrediti con un coltello da quelli biancocelesti in un pub nel centro di Roma e dopo gli ennesimi contrasti nel prepartita di giovedì 7, i sostenitori nella squadra scozzese hanno pensato a un nuovo modo per irridere quelli della Lazio.

Lo sbeffeggiamento questa volta, dopo la rete dell’ultimo minuto dell’ex genoano Ntcham nella rete dei padroni di casa, è stato compiuto sui social, dove gli scozzesi hanno postato una ironica foto che ne ritrae un gruppetto che tiene un proprio compagno a testa in giù, con un chiaro riferimento al Duce in Piazzale Loreto e a quanto scritto e mostrato nello striscione esibito dalla curva del Celtic Park.

Celtic-Lazio: il video dei tifosi biancocelesti che fanno il saluto romano

