È morto Tarcisio Burgnich: addio al difensore della Grande Inter di Herrera e della Nazionale

Morto Tarcisio Burgnich: addio all’ex Inter

Tarcisio Burgnich è morto. L’ex difensore della Grande Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti, campione d’Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 con la Nazionale, è scomparso nella notte di oggi – 26 maggio 2021 – in Versilia dove viveva da molti anni. Era nato a Ruda (Udine) il 25 aprile 1939.

Chi era

Ma chi era Tarcisio Burgnich? Nato a Ruda il 25 aprile del 1939, Tarcisio è stato un ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la Nazionale. È considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano. Giocò come terzino destro, stopper e libero. È stato considerato un modello per la serietà e la correttezza. Le sue virtù principali erano il vigore agonistico, l’abilità nel tackle e la concentrazione, oltre alla prontezza nell’anticipo. Per via della sua prestanza fisica fu soprannominato Roccia, nomignolo coniato da Armando Picchi, compagno di reparto nell’Inter e in nazionale. Come detto, fece parte della Grande Inter allenata da Helenio Herrera. Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair; Mazzola, Milani (Peiró, Domenghini), Suárez, Corso: l’indimenticabile formazione nerazzurra.