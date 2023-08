Spagna, Rubiales ci ripensa: niente dimissioni per il bacio in bocca alla calciatrice Hermoso

Rubiales smentisce le indiscrezioni e rifiuta di dimettersi, dopo le polemiche per il bacio in bocca alla calciatrice Jenni Hermoso, fresca vincitrice della Coppa del mondo.

Oggi il numero uno del calcio spagnolo ha aperto l’assemblea della federcalcio iberica promettendo invece che si difenderà e lotterà “sino alla fine”. “Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi”, ha detto Rubiales, smentendo la notizia di El Pais, che aveva previsto per oggi l’annuncio del suo passo indietro.

“Questo è l’organo che mi ha eletto, qui devo dare le mie spiegazione. Devo ringraziare per tutti i messaggi di congratulazioni. Chiedo chiedere scusa per quello che è successo sul palco di Sidney, in un momento di euforia, in cui ho perso il controllo”, ha affermato. “Chiedo scusa alla famiglia reale e a chi s’è sentito offeso, per un gesto poco edificante e non mi giustifico. Ma era un bacio senza dominio, come se fosse dato a mia figlia. Poi contro di me c’è stato un falso femminismo”, ha accusato Rubiales, che dovrà anche affrontare un procedimento disciplinare da parte della Fifa.

Nel suo intervento ha anche minacciato azioni legali, citando addirittura alcune ministre. “La ministra Montero e la ministra Belarra hanno parlato di violenza sessuale”, ha detto. “Vorrei sapere cosa pensano sul serio delle donne vittime di violenza. Ora intendo portare il caso in tribunale”.

Secondo lui, il bacio era “condiviso” dalla giocatrice: “Lei per prima è venuta vicina a me, quindi le ho detto di dimenticarsi del rigore sbagliato ci siamo abbracciati. Quindi le ho chiesto un bacetto e lei mi ha detto che andava bene”, ha detto.

Un discorso definito “inaccettabile” da Yolanda Diaz, vicepremier del governo Sanchez. “Il governo deve agire e prendere misure urgenti”, ha scritto sui social. “Rubiales non può continuare a essere presidente”.