Hermoso chiede “punizioni esemplari” per Rubiales. E in Spagna vogliono le dimissioni

Jenni Hermoso, la giocatrice della nazionale spagnola protagonista – suo malgrado – del bacio molesto dopo la vittoria del Mondiale di calcio femminile, ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda. Ma andiamo per grandi: durante la premiazione delle calciatrici spagnole, Luis Rubiales, presidente della federazione iberica, ha baciato la calciatrice in bocca. Poco dopo la Hermoso ha parlato di “gesto non gradito” e ha ammesso di non avere alcun legame sentimentale con Rubiales. Quindi le polemiche in Spagna ma non solo.

Nelle scorse ore la giocatrice ha deciso di dire la sua con un comunicato: “Il mio sindacato FUTPRO, in coordinamento con la mia agenzia TMJ, ha il compito di difendere i miei interessi e di essere gli interlocutori su questa faccenda. Dalla nostra associazione chiediamo alla RFEF di attuare i protocolli necessari, garantire i diritti dei nostri giocatori e adottare punizioni esemplari. È fondamentale che la nostra squadra, campione del mondo in carica, sia sempre rappresentata da figure che proiettino valori di uguaglianza e rispetto in tutti gli ambiti. È necessario continuare a portare avanti la lotta per l’uguaglianza, una lotta che i nostri giocatori hanno condotto con determinazione, portandoci alla posizione in cui ci troviamo oggi. Chiediamo, inoltre, al Consiglio Superiore dello Sport di sostenere e promuovere attivamente la prevenzione e l’intervento contro le molestie o gli abusi sessuali, il machismo e il sessismo all’interno delle competizioni. FUTPRO ripudia qualsiasi atteggiamento o condotta che violi i diritti dei calciatori e dal sindacato stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino mai impuniti, siano sanzionati e siano adottate le misure pertinenti per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo sono inaccettabili…”.

Nelle scorse ore è arrivato anche un comunicato della Liga Profesional de Fútbol Femenino, che ha definito il comportamento di Rubiales “inammissibile e disgustoso” e ha affermato che “la gravità di quanto accaduto, i danni provocati e il rifiuto unanime a livello mondiale impongono di prendere delle decisioni. La società si è espressa chiaramente. La Spagna e il calcio spagnolo non meritano una rappresentanza di questo livello e le istituzioni devono accompagnare e rispondere ai sentimenti della società”. E in Spagna in tanti ora vogliono le dimissioni. Arriveranno?