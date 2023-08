Mondiali, il presidente della Federcalcio spagnola bacia una giocatrice in bocca: scoppia la polemica

Dopo la finale dei Mondiali di calcio femminili tra Inghilterra e Spagna, vinta dalle spagnole, è scoppiata la polemica. Per degli errori arbitrali? No, per un episodio avvenuto durante la cerimonia di premiazione. Protagonista il presidente della Federcalcio spagnola: Luis Rubiales. Il numero 1 della Federcalcio, infatti, a pochi secondi dalla premiazione delle calciatrici ha baciato in bocca una giocatrice.

Sui social è diventato virale un video che riprende Luis Rubiales festeggiare insieme a Jenni Hermoso. L’uomo, preso dall’euforia e dalla gioia del momento, abbraccia la giocatrice e la bacia in bocca. Un comportamento che scatenato una valanga di critiche in patria. In una diretta Instagram successiva, durante i festeggiamenti nello spogliatoio, la giocatrice ha detto: “La cosa non mi è piaciuta”.