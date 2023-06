Spagna Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita

SPAGNA ITALIA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 15 giugno 2023, alle ore 20,45 Spagna e Italia si sfidano allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi, per la semifinale della Uefa Nations League 2022-2023. Chi vincerà se la vedrà con la vincente di Olanda-Francia nella finalissima, mentre chi perderà disputerà la finalina per il terzo posto. Dove vedere Spagna Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Spagna e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, giovedì 15 giugno 2023, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Inoltre si potrà vedere il match anche via satellite sui canali di Sky Sport.

Spagna Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Spagna Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone; e sulla piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Spagna-Italia

Spagna-Italia Data: giovedì 15 giugno 2023

giovedì 15 giugno 2023 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1, Sky Sport

Rai 1, Sky Sport Streaming: RaiPlay, SkyGo

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Spagna e Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Baldè; Fabian Ruiz, Rodri, Merino; Dani Olmo, Morata, Gavi. All. De La Fuente.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Gnonto. All. Mancini.