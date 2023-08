Spagna, le calciatrici della nazionale: “Il bacio non fu consensuale. Mai più in campo finché Rubiales non si sarà dimesso”

La nazionale femminile di calcio, fresca vincitrice della Coppa del mondo, non scenderà più in campo finché Luis Rubiales rimarrà in carica. Lo hanno comunicato le giocatrici in una nota congiunta dopo il bacio in bocca dato a Jenni Hermoso durante la cerimonia per la vittoria del Mondiale e il rifiuto da parte del presidente della federcalcio spagnola di rassegnare le proprie dimissioni. Un caso che ha suscitato indignazione anche all’interno del governo, con la dura presa di posizione della vicepremier Yolanda Diaz, che oggi ha invocato “misure urgenti”.

La nota, pubblicata dal sindacato dei calciatori Futpro, riporta anche una secca smentita da parte di Hermoso, in risposta alla difesa di Rubiales che oggi ha definito “consensuale” il bacio scambiato alla cerimonia.

”Ci tengo a precisare che, come si è visto nelle immagini, in nessun momento ho acconsentito al bacio che mi ha dato”, le parole riportate. “Non tollero che venga messa in discussione la mia parola e tanto meno che vengano inventate parole che non ho detto”, prosegue la nota, in cui le campionesse del mondo hanno comunicato che non giocheranno più finché l’attuale dirigenza rimarrà in carica.