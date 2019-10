Solden 2019 streaming e tv: dove vedere la gara della Coppa del Mondo di sci femminile

SOLDEN 2019 STREAMING TV – Oggi, sabato 26 ottobre 2019, alle ore 10 a Solden (o Soelden), in Austria, prende il via la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

Dove vedere la gara di Solden 2019 valida per la Coppa del Mondo di sci in tv e streaming? Rai Sport? Eurosport? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

Le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2019 2020, compresa quella di Solden 2019, verranno trasmesse in televisione sul canale satellitare Eurosport e in chiaro, completamente gratis, su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Gli orari variano di gara in gare e in base (in alcuni casi) alle condizioni meteo.

La gara femminile di Solden 2019 partirà alle ore 10 (prima manche) e alle ore 12,45 (seconda manche).

In streaming

Le varie gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018 2019 (Solden 2019 inclusa) verranno trasmesse anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay (gratuita, previa registrazione mail o social), Eurosport Player e Sky Go.

Sabato 18 gennaio: gigante di Sestriere (ITA)

Domenica 19 gennaio: slalom parallelo di Sestriere (ITA)

Sabato 29 febbraio: superG di La Thuile (ITA)

Domenica 1 marzo: combinata (superG + slalom) di La Thuile (ITA)

Mercoledì 18 marzo: discesa di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Giovedì 19 marzo: superG di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Venerdì 20 marzo: gara a squadre di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Sabato 21 marzo: slalom di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Domenica 22 marzo: gigante di Cortina d’Ampezzo (ITA)

