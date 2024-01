Jannik Sinner fa (ancora) la storia: batte Djokovic e vola in finale agli Australian Open

Jannik Sinner fa ancora la storia. Dopo la storica finale agli Atp Finals di Torino e il contributo determinante alla vittoria azzurra della Coppa Davis, il tennista altoatesino piazza un altro colpo, questa volta agli Australian Open: batte (ancora) Novak Djokovic e vola in finale. Per lui è la prima finale Slam in carriera.

E l’impresa è ancora più impressionante se si tiene conto del fatto che Djokovic è quasi imbattibile, quando gioca a Melbourne: il serbo ha vinto dieci volte questo torneo (l’ultima nel 2023) e veniva da 33 successi consecutivi.

Sinner lo ha sconfitto per 3 set a 1, con parziali di 6-1 / 6-2 / 6-7 (6) / 6-3 confermandosi così la sua bestia nera, dopo averlo già battuto nella prima fase degli Atp Finals e nella semifinale della Coppa Davis.

In finale a Melbourne troverà il vincente della sfida tra Medvedev (già battuto lo scorso novembre a Torino) e Zverev.

Il match con Djokovic è andato in scena quando in Italia era l’alba. “In Italia sono le 8.15, quindi: buongiorno a tutti! Non solo alla mia famiglia, ma a tutti i tifosi italiani”, ha detto Sinner a fine partita. “È stato un match durissimo, iniziato bene e andato benissimo per i primi due set. Ho sbagliato il dritto sul match point, ero un po’ teso, ho cambiato idea in corsa, ma nel intervallo ho cancellato tutto, volevo essere pronto per il set successivo”.

A confermare il momento d’oro per il tennis italiano c’è anche la finale raggiunta nel doppio da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno sconfitto i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominick Koepfer.

La coppia azzurra è la terza formazione italiana della storia a giocare una finale Slam. Prima ce l’avevano fatta Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e Simone Bolelli con Fabio Fognini.

Quanto al singolare, l’ultima finale Slam giocata da un italiano risale al 2021, quando Marco Berrettini fu sconfitto a Wimbledon proprio da Djokovic. Agli Australian Open mai nessun azzurro era riuscito ad arrivare in finale. Ora Sinner, a soli 22 anni, è chiamato a fare la storia. Ancora.