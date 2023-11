L’Italia torna a vincere la Coppa Davis dopo 47 anni: Australia battuta 2-0. Il punto decisivo di Sinner

Impresa dell’Italia del tennis: dopo 47 anni gli azzurri tornano a vincere la Coppa Davis, trainati dal talento di Jannik Sinner.

Dopo l’incredibile vittoria contro la Serbia di Novak Djokovic, il 22enne altoatesino oggi ha vinto il match decisivo nella finale con l’Australia, superando Alex de Minaur in due set. Dopo aver vinto il primo set 6-3, Sinner ha trionfato con un netto 6-0.

Prima era arrivata la vittoria di Matteo Arnaldi su Alexei Popyrin, per 7-5, 2-6, 6-4, che aveva portato all’Italia il primo punto della finale.

La squadra capitanata da Filippo Volandri ha raggiunto così un traguardo storico, riportando l’”insalatiera” in Italia per la prima volta dal 1976. “È speciale”, ha detto Sinner, che ha voluto ringraziare “tutti gli italiani”. “Sapevamo che avevamo un ottimo gruppo, siamo riusciti a mettere tutti i pezzi insieme. Matteo è infortunato ma ci è venuto a sostenere. La cosa più importante è alzare una coppa così speciale”.

“Mi sono levato un pensiero, così almeno ora chiameranno loro”, ha commentato uno dei campioni del 1976, Adriano Panatta. “Jannik contro Djokovic ha giocato un match pazzesco, in questo momento è lui il numero uno al di là delle classifiche, che non contano: ora si vede che questo ragazzo è lì, e secondo me ci rimarrà per tanto tempo”. Il riferimento è alla vittoria di ieri contro Djokovic, battuto da Sinner per la seconda volta in 12 giorni. L’altoatesino ha annullato tre match point al tennista numero uno al mondo, salvando l’Italia dall’eliminazione dalla Coppa Davis. Poi è tornato in campo al fianco di Lorenzo Sonego per vincere il match di doppio contro Djokovic e Kecmanovic, riportando l’Italia in finale per la prima volta dal 1998.

I complimenti sono arrivati anche da Giorgia Meloni, che in un post su X ha parlato di “risultato storico”. “Complimenti ai nostri tennisti per il talento e l’impegno dimostrato e a tutto lo staff”, ha detto la presidente del Consiglio.