Senegal Olanda streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali Qatar 2022

Oggi, lunedì 21 novembre 2022, alle ore 17 Senegal e Olanda scendono in campo in Qatar per la prima giornata della fase a gironi (gruppo A) dei Mondiali 2022. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo Mondiale di calcio previsto nella stagione invernale e l’ultimo ad accogliere 32 team (diverranno 48 nel 2026). Dove vedere Senegal Olanda in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita tra Senegal e Olanda andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 2 con calcio d’inizio fissato alle ore 17 di oggi, lunedì 21 novembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport.

Senegal Olanda streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire Senegal Olanda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

IL CALENDARIO DEL MONDIALE; DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE

Formazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Senegal Olanda, partita della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, ma quali sono le probabili formazioni delle due nazionali? Eccole:

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Diallo, Koulibaly, Ballo-Tourè; P. Gueye, N. Mendy, I. Gueye; I. Sarr, Dia, Manè

Olanda (3-4-3): Pasveer; De Ligt, Van Dijk, Ake; Koopmeiners, De Roon, De Jong, Weghorst; Berghuis, Bergwijn, Gakpo

Gironi

Ma quali sono i gironi dei Mondiali Qatar 2022? Eccoli: