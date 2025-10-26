Sassuolo Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Sassuolo Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

SASSUOLO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 15 Sassuolo e Roma scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Sassuolo Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Sassuolo e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Sassuolo Roma è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 26 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Sassuolo Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Konè, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.