Sassuolo Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sassuolo Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A
SASSUOLO NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 23 agosto 2025, alle ore 18,30 Sassuolo e Napoli scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la prima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Sassuolo Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:
Dove vederla in tv e live streaming
La partita di Serie A tra Sassuolo e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Sassuolo Napoli è in programma per le ore 18,30 di oggi, sabato 23 agosto 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere Sassuolo Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca