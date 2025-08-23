Sassuolo Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Sassuolo Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

SASSUOLO NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 23 agosto 2025, alle ore 18,30 Sassuolo e Napoli scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la prima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Sassuolo Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Sassuolo e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Sassuolo Napoli è in programma per le ore 18,30 di oggi, sabato 23 agosto 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Sassuolo Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca