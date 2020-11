Chi sono Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, consiglieri d’amministrazione del Milan e proprietari di Blue Skye

Chi sono Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, i due proprietari di Blue Skye, finiti nel mirino della trasmissione di Rai 3 Report in onda oggi, 16 novembre? Si tratta di due manager napoletani che sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione dell’A.C. Milan. I due sono fondatori e gestori della holding Blue Sky, con sede in Lussemburgo. Una società che ha supportato l’hedge fund Elliot di Paul Singer nell’acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza del club rossonero.

Oltre ad aver creato la Blue Sky nel 2004 Cerchione e D’Avanzo sono molto attivi su vari fronti. Secondo quanto riporta ildenaro.it, il primo è anche nel cda di Cipriani, società proprietaria dello storico bar ristorante Harry’s di Venezia e di altri locali in Italia e nel mondo; D’Avanzo è invece nel board di Domec, azienda che ha interesse nei settori delle carte Prepaid, della Loyalty, del Customer Engagement, del Promotion Management e Couponing evoluto.

Report

La puntata di Report in onda oggi, lunedì 16 novembre 2020, ha acceso i riflettori su Salvatore Cerchione, Gianluca D’Avanzo e il Milan. Il servizio si concentra su una domanda: chi è il proprietario del Milan? Dopo l’epoca Berlusconi e il flop dell’esperienza cinese, il club rossonero è controllato dal Fondo Elliott. L’ipotesi è che Paul Singer, numero uno della nuova proprietà rossonera, non abbia propriamente il controllo del club lombardo. Per capirne di più non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata su Rai 3.

Potrebbero interessarti Italia Polonia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Nations League Finale Atp Sofia, Sinner-Pospisil streaming e diretta tv: dove vederla La vita del mitico Marco Van Basten sarà raccontata in una serie TV