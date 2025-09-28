Roma Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Verona streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA VERONA STREAMING TV – Oggi, domenica 28 settembre 2025, alle ore 15 Roma e Verona scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Verona in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Verona sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Verona è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 28 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Verona in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulè, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.