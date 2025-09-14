Icona app
Sport

Roma Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Roma Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA TORINO STREAMING TV – Oggi, domenica 14 settembre 2025, alle ore 12,30 Roma e Torino scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la terza giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Torino in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Torino sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Torino è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 14 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Torino in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Roma (3-4-3): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Soulè; Ferguson; El Shaarawy/Dybala. All.: Gasperini

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Ismajli, Coco, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis/Ilic; Ngonge, Simeone/Adams, Vlasic. All.: Baroni

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
