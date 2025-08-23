Roma Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, sabato 23 agosto 2025, alle ore 20,45 Roma e Bologna scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la prima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Bologna è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 23 agosto 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Bologna in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; El Aynaoui; Soulé, Ferguson

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile