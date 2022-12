Roger Federer respinto a Wimbledon: “Ho vinto il torneo otto volte, sono un membro onorario!”

Rogerer Federer respinto a Wimbledon: “Ho vinto il torneo otto volte, sono un membro onorario!”

“Ho vinto il torneo otto volte, sono un membro onorario!”. Dopo neanche tre mesi dall’addio al tennis, Roger Federer è stato costretto a elencare i propri successi come se fosse un giocatore qualunque. Nonostante si sia pentito subito dopo, mai avrebbe immaginato di doverlo fare a casa sua, alle porte di Wimbledon.

Federer escluso da Wimbledon

Per fortuna si è trattato di un incidente raccontato poi dallo stesso campione della racchetta al The Daily Show, programma tv di intrattenimento degli Stati Uniti. L’episodio è avvenuto de settimane fa. Allora Federer si trovava in Giappone. Di ritorno, il campione svizzero si era fermato a Londra per una visita al ginocchio e prima di ripartire per la Svizzera aveva deciso di fare un salto proprio a Wimbledon. Un fuori programma che ha mandato in tilt la sicurezza del circolo. “Ho chiesto quale fosse l’ingresso e mi hanno risposto che era riservato solo ai membri. Ho detto che io sono un membro e che quando gioco il torneo so dove posso entrare”. La risposta? “L’entrata c’è dall’altra parte, ma è solamente per i membri”.

Federer è membro onorario del circolo

Federer è membro onorario del circolo, avendo vinto il torneo otto volte. Trattandosi però di un fuori programma, il re del tennis non aveva con sé il tesserino e l’addetto alla sicurezza che non l’ha riconosciuto l’ha lasciato fuori. Federer ha riportato la frase che ha fatto ridere tutti: “Ho vinto questo torneo otto volte, sono un membro onorario!”. Poi la confessione: “Mi sono subito pentito di aver detto quella frase”.

Federer è rimasto fuori dall’All England Club fino a che un tifoso, appena ha visto il campione, gli si è lanciato addosso chiedendogli un autografo e una foto insieme. A quel punto gli addetti alla sicurezza si sono accorti della gaffe e hanno spalancato le porte al campione della racchetta. Federer ha preso un tè e fatto due chiacchiere con altri soci all’interno dell’All England Club, tornando a sedere su quello che per anni è stato il suo trono.