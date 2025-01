È morto il giornalista sportivo Rino Tommasi: aveva 90 anni

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto, all’età di 90 anni, il reporter Rino Tommasi, voce storica del tennis e della boxe.

Nato a Verona il 23 febbraio del 1934, dopo una discreta carriera tennistica, ha iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo nel 1954, a soli 19 anni, nell’agenzia Sportinformazioni.

Dopo aver lavorato per Tuttosport, approda a La Gazzetta dello Sport con la quale collaborerà per più di quarant’anni. Nel corso della sua carriera, Rino Tommasi ha collaborato anche con la Repubblica, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli.

Negli anni Ottanta, ha portato in tv, su Canale 5, la boxe e lo sport made in Usa. Ideatore e conduttore del programma La grande boxe, in onda sulle reti Fininvest, nel 1991 è approdato a Tele+ (che poi diventerà Sky ndr.) diventando la voce ufficiale del tennis italiano.

Spesso in coppia con l’amico e collega Gianni Clerici, i due hanno dato vita a uno stile del tutto rivoluzionario nel raccontare i match in tv dimostrando grande competenza prima di tutto ma anche una sottile ironia.