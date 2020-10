Quanto guadagna Cristiano Ronaldo: lo stipendio del campione della Juventus

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Se siete finiti in questo articolo vuol dire che ve lo state chiedendo. Ve lo diciamo subito: il campione della Juventus, ex Real Madrid, al suo arrivo a Torino ha firmato un contratto fino al 2022 da 31 milioni di euro all’anno. Cifra che fa di lui il terzo giocatore più pagato al mondo, dietro a Neymar (36 milioni) e Messi (46 milioni). In pratica Cristiano Ronaldo guadagna:

99 centesimi di euro al secondo

59.7 euro al minuto

3582 euro euro all’ora

85.968 euro all’ora

2,58 milioni di euro al mese

31 milioni di euro all’anno

Cifra pazzesca a cui vanno sommate quelle provenienti da altri settori come sponsor e investimenti. Il più importante accordo di sponsorizzazione siglato da Cristiano Ronaldo è con Nike. CR7 è il terzo sportivo ad aver firmato un contratto “a vita” (da circa 24 milioni all’anno) con il marchio americano, dopo i campioni NBA Michael Jordan e LeBron James. Tra gli altri brand che lo hanno scelto come testimonial spiccano EA Sports, Clear Shampoo, HerbaLife, PokerStars, Samsung, TAG Heuer e Toyota.

Inoltre Cristiano Ronaldo ha creato il proprio marchio di abbigliamento con l’acronimo CR7. Nato inizialmente come linea di biancheria intima, si è poi evoluto con una produzione più ampia, dalle scarpe ai profumi. Recentemente Cristiano Ronaldo ha investito in una catena di alberghi extra-lusso, Pestana CR7: al momento le strutture sono due (una a Funchal e una a Lisbona), ma ne sono previste altre a Madrid e New York. Cristiano Ronaldo possiede anche una serie di palestre, contraddistinte dal marchio CR7 Fitness .

Patrimonio

A quanto ammonta il patrimonio di Cristiano Ronaldo? Nessuno può dirlo con certezza, ma viene stimato che il patrimonio netto si aggiri tra i 230 e i 290 milioni di euro. Secondo Forbes, Cristiano Ronaldo ha guadagnato più di ogni altro sportivo nel 2017: 93 milioni di dollari, più di di LeBron James (86) e Leo Messi (80).

