Portogallo Italia Under 21 streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei

PORTOGALLO ITALIA UNDER 21 STREAMING TV – Gli Europei Under 21 entrano nel vivo e questa sera, lunedì 31 maggio 2021, alle ore 21 Italia e Portogallo Under 21 si sfidano per il match che vale i quarti di finale dell’Europeo di categoria allo stadio Stozice di Lubiana, in Slovenia. Per gli azzurrini uno degli avversari più difficili, il Portogallo, che nel girone ha conquistato il primo posto con tre vittorie su tre. Qualche sofferenza in più per gli azzurrini di Paolo Nicolato, che hanno raggiunto la qualificazione solo all’ultima giornata. Ma dove vedere Portogallo Italia Under 21 in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita degli Europei Under 21 2021 tra Italia e Portogallo sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre, 101 di Sky), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, lunedì 31 maggio 2021.

Portogallo Italia in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Portogallo Italia Under 21 sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Nella conferenza stampa della vigilia il ct degli azzurrini Paolo Nicolato ha ribadito: “Voglio coraggio. Guai a essere timidi. Molti di questo gruppo chiudono un ciclo. So che daremo tutto”. La vincente di questo confronto affronterà la Nazionale uscita vincitrice dalla sfida tra Spagna e Croazia. Potrebbe profilarsi dunque una partita già andata in scena nella fase a gironi degli Europei.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita dei quarti degli Europei Under 21 Italia Portogallo, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

PORTOGALLO UNDER 21 (4-3-3): Diogo Costa; Pedro Pereira, Diogo Queiros, Diogo Leite, Dalot; Vitinha, Florentino Luis, Bragança; Dani Vieira, Leão, Mota Carvalho.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone.