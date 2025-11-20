Icona app
Sport

Play-off Mondiali, nel sorteggio l’Italia pesca l’Irlanda del Nord in semifinale

di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Play-off Mondiali, nel sorteggio l’Italia pesca l’Irlanda del Nord

Sarà l’Irlanda del Nord l’avversaria dell’Italia nella semifinale dei Play-off per accedere ai prossimi Mondiali di calcio. Gli azzurri del ct Gattuso giocheranno la semifinale in casa. Appuntamento a Bergamo il 26 marzo 2026. Un sorteggio tutto sommato buono e alla nostra portata, nonostante i limiti evidenziati nelle ultime partite. In caso di passaggio del turno, la nostra Nazionale se la vedrà in finale, questa volta in trasferta, contro la vincente dell’altra semifinale del gruppo, vale a dire Galles-Bosnia Erzegovina. La finale quindi sarà in Galles o in Bosnia il 31 marzo. Da queste due partite passa il futuro degli azzurri, per evitare di mancare il Mondiale per la terza edizione consecutiva. Questo il tabellone completo dei sorteggi dei play-off:

PERCORSO A
SEMIFINALI
ITALIA – Irlanda del Nord
Galles – Bosnia ed Erzegovina
FINALE
vincente Galles-Bosnia ed Erzegovina/vincente ITALIA-Irlanda Nord

PERCORSO B
SEMIFINALI
Ucraina – Svezia
Polonia – Albania
FINALE
vincente Ucraina-Svezia / vincente Polonia-Albania

PERCORSO C
SEMIFINALI
Turchia – Romania
Slovacchia – Kosovo
FINALE
vincente Slovacchia-Kosovo / vincente Turchia-Romania

PERCORSO D
SEMIFINALI
Danimarca – Macedonia del Nord
Rep.Ceca – Irlanda
FINALE
vincente Rep.Ceca-Irlanda / vincente Danimarca-Macedonia del Nord

