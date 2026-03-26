Italia Irlanda del Nord streaming e diretta tv: dove vedere playoff Mondiali

ITALIA IRLANDA DEL NORD STREAMING TV – Oggi, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20,45 Italia e Irlanda del Nord scendono in campo al New Balance Stadium di Bergamo, partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Italia Irlanda del Nord in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia e Irlanda del Nord sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, giovedì 26 marzo 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

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Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Irlanda del Nord sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Irlanda del Nord

Italia-Irlanda del Nord Data: giovedì 26 marzo 2026

giovedì 26 marzo 2026 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia e Irlanda del Nord, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ITALIA: (3-5-2) Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano , Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

IRLANDA DEL NORD: (3-5-2) Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley.