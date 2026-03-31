Mondiali di calcio 2026: dove e quando (date) si giocano. Tutte le info

Mondiali di calcio 2026: dove e quando (date) si giocano

Manca sempre meno all’inizio dei mondiali di calcio 2026. In attesa di conoscere le ultime squadre qualificate tramite i playoff (Italia compresa), in molti si chiedono dove e quando si giocheranno le partite della competizione più famosa del mondo. Ve lo diciamo subito: il torneo si svolgerà per la prima volta in tre nazioni contemporaneamente: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Contando le edizioni del 1970 e del 1986, il Messico diventerà il primo Paese a ospitare il campionato mondiale per la terza volta. Per gli Stati Uniti sarà la seconda volta (dopo il 1994), mentre per il Canada la prima. Tutte e tre le nazionali sono state qualificate di diritto al mondiale.

Altra novità: la Coppa del mondo FIFA 2026 vedrà per la prima volta l’espansione del numero di partecipanti da 32 a 48. La competizione sarà divisa in una fase a gironi, con dodici gruppi da quattro squadre ciascuno, e in una fase ad eliminazione diretta, con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo più le migliori otto terze che si incontreranno nei sedicesimi di finale, per un totale di 104 partite.

Ma veniamo alle date. I Mondiali di calcio 2026 inizierà ufficialmente l’11 giugno con la partita inaugurale che verrà giocata allo Stadio Azteca di Città del Messico, e si concluderanno con la finale che verrà disputata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

Streaming e tv

Dove vedere le partite dei Mondiali di calcio 2026 in diretta tv e live streaming? Tutte le partite saranno visibili sulla piattaforma streaming (a pagamento) Dazn. Ma non solo. La Rai ha infatti acquisito i diritti tv per trasmettere in chiaro, gratis, un pacchetto di 35 partite, tra cui (in caso di qualificazione) quelle dell’Italia. Partite che saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.

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