Juventus Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, sabato 21 marzo 2026, alle ore 20,45 Juventus e Sassuolo scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Sassuolo in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Sassuolo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Sassuolo è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 21 marzo 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Sassuolo in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.