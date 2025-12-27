Pisa Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Pisa Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

PISA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 20,45 Pisa e Juventus scendono in campo allo stadio di Pisa, partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Pisa Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Pisa e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN, anche via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Pisa Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 27 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Pisa Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo A., Bonfanti; Tourè I., Piccinini G., Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni M.; Meister. All. Gilardino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.