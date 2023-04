Penalizzazione Juventus: la sentenza del Collegio di garanzia del Coni

La Juventus riottiene i 15 punti di penalizzazione in attesa di una nuova determinazione della sanzione: è la sentenza del Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, chiamato a decidere sul ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza della Corte federale d’Appello che il 20 gennaio scorso ha inflitto 15 punti di penalizzazione al club in seguito all’inchiesta sulle “plusvalenze fittizie”.

Il club bianconero, dunque, è stato dichiarato colpevole, ma la palla ora torna alla Corte d’Appello che dovrà decidere se ridurre la sanzione, annullarla o anche confermarla.

Da questa sera, dunque, la Juventus torna terza in classifica con 59 punti, in attesa di capire cosa deciderà la Corte d’Appello.

Il Collegio, si legge nel dispositivo, “rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus Fc”.

Cosa è successo ieri

Il vero e proprio colpo di scena si era svolto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 aprile, quando, dopo due ore e quarantacinque minuti di discussione, in cui i legali della Juventus hanno chiesto l’annullamento della sentenza e dunque l’azzeramento dei punti di penalizzazione, a fornire un assist prezioso al club a sorpresa è stato il procuratore Generale Taucer, che rappresenta l’accusa, il quale aveva ammesso: “Temo che riguardo all’articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai punti, un principio di fondatezza delle difese ci sia”.

“Auspico il rinvio alla Corte d’appello federale con rimodulazione della sanzione” aveva aggiunto Taucer, smontando, dunque, in parte la decisione presa dai suoi colleghi nella sentenza precedente.

Il procuratore dello Sport, infatti, aveva sostanzialmente ammesso che l’ammenda inflitta alla Juventus è eccessiva, motivo per cui aveva richiesto il rinvio alla Corte d’appello per la rimodulazione della sanzione.

“L’operato della procura federale è stato corretto – aveva dichiarato Taucer – E quell’operato è stato condiviso dalla Corte d’appello. Le argomentazioni di controparte non colgono pienamente nel punto, riterrei di confermare l’impianto accusatorio”.