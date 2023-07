Palio di Siena 2 luglio 2023, chi fa la telecronaca della Carriera su La7: giornalista e commentatore

Chi fa la telecronaca del Palio di Siena del 2 luglio 2023 dedicato alla Madonna di Provenzano in onda oggi su La7? A raccontare la storica gara in Piazza del Campo è il noto giornalista e telecronista calcistico Pierluigi Pardo. Al commento lo storico del Palio, Giovanni Mazzini. La coppia ha fatto il suo esordio nella Carriera dello scorso anno, la prima trasmessa da La7. Poi il bis ad agosto e oggi la terza esperienza.

Ma chi è Pierluigi Pardo? Romano del quartiere Trieste, si laurea in economia alla Sapienza di Roma nel 1999. Prodotto del Piccolo Gruppo di Michele Plastino (laboratorio di giornalismo e comunicazione che ha lanciato giornalisti come Sandro Piccinini, Massimo Marianella e Fabio Caressa), tra il 1999 e il 2001 si alterna tra il lavoro come marketing assistant brand manager alla Procter & Gamble, come telecronista di Tele+ e come conduttore radiofonico presso le emittenti romane. Dalla relazione con Lorenza Baroncelli, architetto e urbanista, ha avuto un figlio, Diego, nato nel giugno del 2022. Dopo aver a lungo lavorato a Sky Sport e Mediaset, dal 2 agosto 2018 è telecronista delle partite di cartello del campionato di Serie A trasmesse dalla piattaforma DAZN. Cura poi anche il format Parto con Pardo. Il 4 aprile 2022 ha preso il via su DAZN il suo nuovo programma di approfondimento del lunedì sera Supertele – Leggero come un pallone.

Cavalli e fantini

Abbiamo visto chi fa la telecronaca del Palio di Siena 2 luglio 2023, ma quali sono i cavalli e i fantini in Piazza del campo oggi? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2023? La sorte ha baciato le contrade di Selva e Torre a cui sono andati i cavalli che già hanno vinto in piazza del Campo, rispettivamente Violenta da Clodia e Zio Frac. Ad esultare anche i contradaioli dell’Onda a cui è andato il cavallo Viso d’Angelo, ritenuto tra i più forti. Gli altri cavalli che hanno già corso almeno un Palio sono Una Per Tutti assegnato alla Tartuca, Reo Confesso all’Istrice, Astoriux al Nicchio, Ungaros al Drago. Tre i cavalli esordienti: Anda e Bola andato in sorte alla Chiocciola, Abbasantesa alla Giraffa e Veranu all’Aquila.

Ma veniamo ai fantini. Ecco le accoppiate: l’Istrice si affiderà a Federico Arri detto Ares; Drago ha scelto Andrea Coghe detto Tempesta; Torre nelle mani di Giuseppe Zedde detto Gingillo; Chiocciola con Jonathan Bartoletti detto Scompiglio; Aquila si affiderà a Stefano Piras detto Scangeo; la Giraffa punterà su Federico Guglielmi detto Tamurè; per la Selva correrà Giovanni Atzeni detto Tittia; l’Onda scenderà in piazza con Carlo Sanna detto Brigante; Nicchio con Elias Mannucci detto Turbine; e infine la Tartuca ha scelto Sebastiano Murtas detto Grandine.