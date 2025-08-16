Palio di Siena 16 agosto 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa

Chi è Renato Bircolotti, il mossiere del Palio di Siena del 16 agosto 2025 e cosa fa? In un Palio, quello di Siena incluso, il mossiere è colui che, abbassando il canape, fa partire la gara ippica della manifestazione. È l’unico ed insindacabile giudice sulla validità della partenza (la cosiddetta “mossa”) delle eventuali fasi eliminatorie e della corsa vera e propria. Il mossiere può abbassare il canape anche per motivi di sicurezza, quando una o più contrade “forzano” la mossa. Quando il canape si abbassa ma il mossiere, a suo insindacabile giudizio, non ritiene valida la partenza (allineamento non corretto, posizioni scambiate, ecc.), decreta l’annullamento della mossa stessa.

Inoltre effettua la chiamata all’interno dei canapi secondo gli ordini prestabiliti per sorteggio, diversi per le eventuali prove e per il palio. Può far uscire e rientrare i cavalli dai canapi, senza cambiare l’ordine di chiamata, quando ritiene che l’allineamento sia difficoltoso. Può richiamare ed ammonire i fantini in caso di comportamento scorretto. Richiami ed ammonizioni si traducono poi in squalifiche per le contrade o per i fantini.

Al Palio di Siena è nominato dall’amministrazione comunale, su segnalazione dei capitani delle diciassette contrade. Il mossiere svolge il suo ruolo all’interno del verrocchio durante le batterie della tratta, per le sei prove e per la corsa del Palio, dal quale comanda sia il meccanismo di abbassamento del canape per dare la mossa, sia il pulsante per l’esplosione del mortaretto per decretarne l’annullamento. Ma chi è Renato Bircolotti, il mossiere designato per il Palio di Siena del 16 agosto 2025? Vediamolo insieme.

Si tratta di un conosciuto starter e mossiere originario di Castiglion Fiorentino e cortonese d’adozione. Bircolotti torna sul verrocchio dopo il Palio di luglio 2022, quella per lui non fu un’edizione semplice (vinse Tittia per il Drago). Non mancarono polemiche, anche per la decisione (non di Bircolotti) di far correre solo 6 cavalli su 10 a causa di una serie di infortuni.

Perché il mossiere del palio di Siena viene portato via dopo la partenza? Per tradizione il mossiere, non appena ha dato la Mossa, se ne va e non guarda mai lo svolgimento della Carriera fino alla fine. Il motivo è legato all’ordine pubblico. Essendo, sostanzialmente, l’arbitro della Carriera potrebbe essere contestato o aggredito dai contradaioli in piazza. Da qui la, “saggia”, decisione di sparire nel minor tempo possibile.