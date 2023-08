Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 16 agosto 2023: orari e info

Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 16 agosto 2023? Il Palio dura, nel suo complesso, quattro giorni: dalla mattina del 29 giugno al 2 luglio per il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano; dal 13 al 16 agosto per quello dedicato alla Madonna dell’Assunta. Nel corso dei quattro giorni viene assegnato un cavallo a ciascuna delle Contrade partecipanti (la Tratta), vengono effettuate 6 prove, tre la mattina alle 9 e tre la sera alle 19.45 (19.30 per agosto) e poi “si va in scena” con la sfilata e la Carriera, la corsa. Il momento più atteso di tutti.

Di solito, la Carriera ha una durata breve, ma un tempo preciso non esiste. Si va avanti finché non fa buio. In quel caso si rinvia tutto al giorno successivo. Stesso discorso se dovesse piovere come accaduto nell’agosto del 2022. Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che anche in questa occasione sarà Bartolo Ambrosione, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte. Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2023:

07:45 Piazza del Campo: “Messa del Fantino”, celebrata nella Cappella della Piazza.

09:00 Piazza del Campo: “Provaccia”, ultima prova.

10:30 Palazzo Comunale: assegnazione dei fantini e dei cavalli.

14:00 In ogni Contrada: vestizione della Comparsa, benedizione del cavallo

16:00 Palazzo del Governo, Piazza Duomo: partenza del “Corteo Storico”

16:50 Piazza del Campo: Ingresso del Corteo in Piazza

19:00 Piazza del Campo: Inizio gara del Palio.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto dura (durata) il Palio di Siena del 2 luglio 2023, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2023 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.