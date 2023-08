Palio di Siena 16 agosto 2023, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2023? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2023? Esultano l’Oca che porta nella stalla Zio Frac, le due rivali, Aquila e Pantera, a cui la sorte ha affidato Viso d’Angelo e Anda e Bola. Ed infine la Giraffa con Abbasantesa. A loro la dea bendata ha affidato i cavalli ritenuti più potenti ed esperti di questo lotto. Ma vediamo insieme tutte le assegnazioni:

Istrice – Antine Day (sauro di 7 anni esordiente);

Giraffa – Abbasantesa (femmina di sette anni, un Palio già corso)

Aquila – Viso d’Angelo (baio di 9 anni, tre Palii già corsi);

Bruco – Zenis (esordiente);

Drago – Vitzichesu (baio di 8 anni, un Palio già corso);

Torre – Tabacco (castrone di 11 anni, cinque Palii già corsi);

Pantera – Anda e Bola (cavallo di sette anni, un Palio già corso);

Oca – Zio Frac (tre Palii già corsi, uno vinto);

Chiocciola – Reo Confesso (tre Palii già corsi);

Tartuca – Schietta (tre Palii già corsi).

Streaming e tv

Abbiamo visto i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2023 (Madonna dell’Assunta), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2023 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.