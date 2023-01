Nuova polemica su Novak Djokovic, suo padre con i tifosi russi: bandiere con il volto di Putin e simbolo Z

Dopo aver asfaltato i suoi avversari all’Australian Open ed essersi qualificato per la semifinale, Novak Djokovic è di nuovo al centro delle polemiche. Non per colpa sua, questa volta.

Ieri, 25 gennaio 2023, il padre del campione serbo, Srdjan Djokovic è stato immortalato insieme a un gruppo di tifosi filo-putiniani, che sventolavano bandiere con il volto di Vladimir Putin. Il padre del campione di tennis si è unito a loro e insieme hanno iniziato a intonare cori di gemellaggio tra Serbia e Russia, inneggiando alla guerra.

Il momento di gioia condiviso tra il padre e i tifosi russi è stato filmato e postato su Youtube da un canale filo-russo. Le immagini mostrano il padre del tennista serbo accanto a un tifoso con indosso una maglia nera con il simbolo Z, mentre reggono la bandiera pro-Putin.

Novak Djokovic sarà impegnato domani, 27 gennaio, nella semifinale contro lo statunitense Tommy Paul, ma dal suo staff non è ancora arrivata alcuna dichiarazione in merito a quanto accaduto.