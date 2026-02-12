Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Super-G femminile streaming e diretta tv: dove vedere la gara, 12 febbraio

Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 12 febbraio 2026, scendono in pista le campionesse del Super-G femminile, dalla leggendaria pista Stelvio di Bormio. Grandi speranze di medaglia per le azzurre, in particolare la regina Sofia Goggia e Federica Brignone, rientrata dopo un infortunio che ne ha condizionato la preparazione olimpica. Ma dove vedere in tv e streaming, su che canale e a che ora la gara di Super-G femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Ecco tutte le informazioni.

Super-G femminile: orario oggi

Appuntamento con questa attesissima gara oggi, 12 febbraio 2026, alle ore 11.30, sempre se le condizioni meteo saranno adeguate.

In tv

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai. La tv di Stato ha i diritti per circa 200 ore di programmazione. Rai 2 è la rete olimpica, con dirette tutto il giorno. In caso di sovrapposizioni di palinsesto o spazio dedicato al Tg2, alcune gare potranno essere trasmesse su Rai Sport HD.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le gare in streaming gratuito su RaiPlay.it e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Qui tutte le info paese per paese.