Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Gigante maschile streaming e diretta tv: dove vedere la gara oggi, 14 febbraio 2026

Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 14 febbraio 2026, scendono in pista i campioni del Gigante maschile. Speranze di medaglia per Florian Schieder – spesso nei top-10 in gigante in Coppa del Mondo e può puntare almeno a piazzamenti che sfiorano il podio. Occhio anche ad altri azzurri come Mattia Casse. Ma dove vedere in tv e streaming, su che canale e a che ora la gara di Gigante maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Ecco tutte le informazioni.

Gigante maschile: orario oggi

Appuntamento con questa attesissima gara oggi, 14 febbraio 2026, alle ore 10 con il Run 1 e dalle 13.30 con Run 2 che assegna le medaglie, sempre se le condizioni meteo saranno adeguate.

In tv

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai. La tv di Stato ha i diritti per circa 200 ore di programmazione. Rai 2 è la rete olimpica, con dirette tutto il giorno. In caso di sovrapposizioni di palinsesto o spazio dedicato al Tg2, alcune gare potranno essere trasmesse su Rai Sport HD.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le gare in streaming gratuito su RaiPlay.it e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Qui tutte le info paese per paese.