Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Curling (doppio misto) Costantini Mosaner finale bronzo streaming e diretta tv: dove vedere la gara oggi, 10 febbraio 2026

Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 10 febbraio 2026, è il turno del doppio misto di Curling. Speranze di medaglia per la nostra coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, pronti a sfidare la Gran Bretagna nella finale per la medaglia di bronzo. Ma dove vedere in tv e streaming, su che canale e a che ora la gara di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Ecco tutte le informazioni.

Curling doppio misto: orario oggi

Appuntamento con questa attesissima gara oggi, 10 febbraio 2026, alle ore 14.05 con la finale per il bronzo, che vedrà la coppia azzurra sfidare la Bran Bretagna. Alle 18.05 Usa-Svezia per l’oro.

In tv

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai. La tv di Stato ha i diritti per circa 200 ore di programmazione. Rai 2 è la rete olimpica, con dirette tutto il giorno. In caso di sovrapposizioni di palinsesto o spazio dedicato al Tg2, alcune gare potranno essere trasmesse su Rai Sport HD.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le gare in streaming gratuito su RaiPlay.it e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Qui tutte le info paese per paese.