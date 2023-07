Altra tempesta mediatica per Neymar: “Beccato con un uomo famoso a un festino privato”

Neymar è finito al centro di un’altra tempesta mediatica. Il giocatore brasiliano del Paris Saint Germain, infatti, dopo avere tradito la compagna incinta di sua figlia, è finito nuovamente nell’occhio del ciclone del gossip: la modella Sophia Barclay, ospite in un programma televisivo brasiliano, avrebbe dichiarato di avere visto l’attaccante del Psg in atteggiamenti intimi con un uomo durante un festino privato.

La donna ha raccontato un episodio risalente al 2020: “Ha organizzato feste clandestine quando c’erano tutte le restrizioni per la pandemia. Ed è stato con un ragazzo – le sue parole -. Sì, in quel senso, l’abbiamo proprio visti sul fatto. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un’altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c’erano limiti. Aveva molta paura che qualcuno parlasse e così a tutti gli ospiti ha fatto firmare anche una clausola di riservatezza. L’ha fatto perché tutto rimanesse privato e i media non scoprissero la verità”. La modella ha poi raccontato che l’uomo con Neymar sarebbe un famoso surfista che su Instagram conta 6 milioni di follower.

“Si tratterebbe di un surfista, 34enne connazionale di Neymar, originario di Rio de Janeiro, che però non avrebbe potuto rivelare nulla di quanto accaduto in quanto lo stesso calciatore avrebbe fatto firmare agli ospiti dei suoi festini clandestini una clausola di riservatezza”, ha proseguito. Al party avrebbe partecipato anche l’influencer brasiliana che evidentemente ha deciso di non rispettare il “silenzio stampa”.