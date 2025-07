È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 11 luglio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Transizione energetica, intelligenza artificiale, urbanizzazione. Il settore dei trasporti è all’alba di una nuova era.

Spagna, Francia, Germania, Grecia. E poi Regno Unito, Olanda, Svizzera, Austria. Così un gruppo italiano è diventato un operatore leader della mobilità. Ma il futuro è su rotaia? La rivoluzione della mobilità ha rimesso le ferrovie al centro del sistema dei trasporti in Europa. Ecco perché, rispetto ad altri mezzi, è l’opzione più sostenibile. E perché è anche la preferita dai viaggiatori.ù

In questo numero anche la relatrice Onu Francesca Albanese che ci ha spiegato “l’economia del genocidio”. E chi ci guadagna. “I profitti sono più importanti della vita dei palestinesi. Se la Palestina fosse una scena del crimine, le nostre impronte digitali sarebbero dappertutto: i beni che compriamo, le banche a cui affidiamo i nostri risparmi, le università a cui paghiamo le tasse”.

Poi ancora: lo sviluppo dell’IA potrebbe rendere obsoleto l’homo sapiens. Allora chi salterà sul treno del progresso acquisirà abilità quasi-divine di creazione e distruzione. Ma chi resterà a piedi andrà incontro all’estinzione.

Torna il tema dell’emerganza climatica che però non interessa più a nessuno… Migliaia di vittime ogni anno in tutto il mondo. E miliardi di euro di danni. I governi cancellano il problema dall’agenda. E gli ambientalisti sono criminalizzati. Ma anche i cittadini sembrano aver perso interesse.

In questo numero anche un reportage dal titolo “Canapa nostra”. Coltivano legalmente cannabis per sfuggire alla disoccupazione. E alla mafia. Ma ora il Decreto Sicurezza mette a rischio quasi tremila aziende e 30mila lavoratori del settore. TPI ha incontrato i rappresentanti della filiera che, nel Salento, promette di resistere.

