Ultimo aggiornamento ore 17:00
settimanale
settimanale

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Immagine di copertina

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 8 agosto, in tutte le edicole

di Redazione TPI

È uscito il nuovo numero di The Post InternazionaleIl magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 8 agosto, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La Cover Story di questo numero è dedicata alle grandi trasformazioni urbane. Dall’inchiesta di Milano alle primarie dem di New York, fino alla battaglia di Barcellona contro l’overtourism, in molte città il processo di gentrificazione è finito sul banco degli imputati. Entro il 2050 le città conteranno altri 2,5 miliardi di abitanti, ospiteranno più anziani e più poveri, le periferie si allargheranno, così come la forbice sociale con i più ricchi. Il clima peggiorerà, creando però anche nuove opportunità. In un viaggio lungo 30 pagine, andiamo a scoprire come si stanno trasformando i luoghi in cui viviamo.

Nella sezione Storie dall’Italia, ci occupiamo della ritrosia di un numero crescente di italiani rispetto alla possibilità di donare i propri organi post-mortem e raccontiamo l’anomalia positiva del carcere di Gorgona: mentre altri penitenziari sono sovraffollati e registrano numeri record di suicidi, la colonia penale agricola situata nell’Arcipelago Toscano spicca come esempio di inclusione e riabilitazione e diventa un modello che sfida le tradizionali logiche della pena

E ancora, in Storie dal Mondo ricostruiamo le grandi manovre dietro la ricostruzione della Siria: prima la revoca delle sanzioni da Usa e Ue con il sostegno della Turchia, poi l’incontro dell’autoproclamato leader al-Sharaa con Trump, ora la promessa di investimenti dall’Arabia Saudita. Sul fronte dei dazi, abbiamo analizzato il punto di vista della Cina sull’intesa doganale tra Washington e Bruxelles.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.
Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.

Redazione TPI
