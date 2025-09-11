Icona app
settimanale

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Immagine di copertina

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 12 settembre, in tutte le edicole

di Redazione TPI

È uscito il nuovo numero di The Post InternazionaleIl magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 12 settembre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La Cover Story di questo numero è dedicata all’Afghanistan: quattro anni dopo il ritiro della Nato e il ritorno al potere dei talebani, il Paese è in ginocchio. Tra terrore, crisi economica e disastri naturali. E intanto il mondo guarda altrove. Così il modello occidentale rivela tutte le sue fragilità, in una nuova era dominata dall’anarchia internazionale. All’interno pubblichiamo anche in anteprima due foto tratte dal nuovo libro del Premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli.

Nella sezione Affari e Potere, trovate un’intervista di Lara Tomasetta al governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, che spiega perché la sua Amministrazione ha deciso di introdurre il Daspo nei confronti dei turisti “che non rispettano il nostro patrimonio”.

Per Storie dall’Italia, pubblichiamo un’analisi firmata da Ludovica Valentino che si interroga su cosa rivela davvero il caso Phica.eu: una virilità fragile, incapace di confrontarsi con l’autonomia femminile.

Nella sezione Storie dal Mondo, infine, raccontiamo il “nuovo ordine mondiale di Tianjin”: dal Summit della Shanghai Cooperation Organisation alla parata militare di Pechino, la Cina sfida gli Usa proponendosi come garante di una “nuova era” geopolitica. Rimodellando gli equilibri internazionali con Putin e Kim Jong Un. Ma anche con India e Turchia.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.
Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.

