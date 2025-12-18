È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 19 dicembre, in tutte le edicole

Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 19 dicembre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

In questo numero speciale, dedicato a ciò che avverrà nel 2026, la cover story è dedicata all’età della paralisi globale. Economie ingolfate, guerre ingestibili, cali di popolazione e rivoluzioni tecnologiche a metà. Nessuna potenza emergente può sfidare il duopolio di Usa e Cina che, a colpi di incentivi e coercizioni, stringono la morsa sul resto del mondo. Ma cresce la conflittualità.

E ancora: il 2026 si annuncia come la stagione più delicata della legislatura per il centrodestra. Con la fine di Superbonus e Pnrr l’economia rallenterà. E il referendum sulla giustizia sarà un voto pro o contro Giorgia. Se l’esecutivo reggerà l’urto ne uscirà più forte. Altrimenti si apriranno scenari nuovi.

I cortei si riempiono di giovani, i partiti si schierano, la sinistra ci crede. Ma in cabina elettorale gli italiani pensano ad altro. Un sondaggio di Youtrend mostra come le manifestazioni contro la guerra in Medio Oriente non si siano tradotte in voti.

“Le multe vanno bene ma sono uno strumento obsoleto. Bisognerebbe imporre alle Big Tech un prelievo sui ricavi per retribuire l’utilizzo di contenuti prodotti da altri”. Parla il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini.

“Le Big Tech sfruttano i contenuti giornalistici prodotti dagli editori e pagano tasse irrisorie. Questa concorrenza sleale è inaccettabile. Ma una legge nazionale non basta, serve la Ue. Dobbiamo difendere i media tradizionali. Anche a costo di sembrare passatisti. La vendita di Gedi? Speriamo arrivino i Cavalieri Jedi”. A TPI parla Maurizio Gasparri.

Ecco perché le Big Tech minacciano la democrazia. “Negli ultimi 30 anni i governanti europei hanno rinunciato a controllare le reti chiave per la gestione delle informazioni. Le hanno lasciate in mano ai giganti digitali Usa. Così l’Europa ha perso la sua indipendenza”. Colloquio con Juan Carlos De Martin, professore di ingegneria informatica al Politecnico di Torino.

Ieri i casi Hp, Google e Amazon. Ora Live Nation e domani Warner Bros. Dal ritorno del tycoon alla Casa bianca, le principali cause contro i grandi monopolisti si sono concluse con accordi favorevoli alle aziende. Ecco chi c’è dietro. E perché rischiano di dividere il MAGA.

Con l’uso dell’IA, i conflitti sono diventati laboratori bellici digitali. L’intelligenza umana si muove più lentamente”. L’ex consigliere dell’amministrazione Obama a TPI: “Ma ora può essere applicata anche alla vita quotidiana. Serviranno controlli rigorosi”.

Infine, una riflessione sul futuro che l’Intelligenza Artificiale non potrà mai scrivere. Può fare diagnosi, produrre musica o illustrazioni. La rivoluzione dell’IA però non riguarda solo il lavoro che cambia. Ma la trasformazione della nostra identità. Tra automatizzazione silenziosa e ricerca di senso.

