Napoli Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI COMO STREAMING TV – Oggi, sabato 1 novembre 2025, alle ore 18 Napoli e Como scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la decima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Como in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Como sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Como è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 1 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Como in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Spinazzola. Allenatore: Antonio Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas