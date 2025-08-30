Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:34
Sport
Sport

Napoli Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

di Anton Filippo Ferrari
Napoli Cagliari streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, sabato 30 agosto 2025, alle ore 20,45 Napoli e Cagliari scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Cagliari è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 30 agosto 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Cagliari in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
