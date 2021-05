Quanto guadagna Mourinho alla Roma: lo stipendio dello Special One

Quanto guadagna, o meglio guadagnerà, Josè Mourinho alla Roma? Nella giornata di oggi, 4 maggio 2021, il club giallorosso ha ufficializzato che l’allenatore portoghese siederà sulla loro panchina per tre stagioni a partire dalla prossima: 2021-2022. A quali cifre? Secondo Sky Sport, lo Special One ha firmato un contratto di tre anni a 7,5 milioni di euro più bonus a stagione. Uno stipendio molto alto che la Roma riuscirà a sostenere anche grazie il tipo di tassazione favorevole del decreto crescita. Cifra inferiore a quella percepita al Tottenham, che era di 16 milioni, che però a causa di una clausola nel contratto gli garantirà fino a giugno 2022 il raggiungimento della stessa cifra.

Retroscena

Abbiamo visto quanto guadagna Mourinho alla Roma, ma come è si è arrivati all’accordo? Secondo il sito gianlucadimarzio.com, tutto è nato nel momento dell’esonero del portoghese dal Tottenham. Il general manager della Roma, Tiago Pinto, infatti ha subito contattato Valdir Cardoso, il braccio destro di Jorge Mendes, per sondare il terreno per un suo eventuale arrivo nella Capitale. A metà aprile Mourinho si è poi detto disponibile e nel più assoluto silenzio sono iniziati i contatti, che sono arrivati al fatidico incontro di Londra nella casa del tecnico portoghese. Presenti i proprietari della Roma (Dan e Rayn Friedkin) e Tiago Pinto che hanno spiegato all’allenatore il loro progetto e le modalità con cui sono intenzionati a crescere nelle prossime stagioni. Nessun calciatore fuori budget, ma leadership assoluta e crescita costante nel tempo.