MotoGp Aragon 2019, la classifica dopo la gara in Aragona: piloti e costruttori

Oggi, domenica 22 settembre 2019 alle ore 13 ad Aragona, in Spagna, è andato in scena il Gp di Aragon 2019, 14esima gara della stagione del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP. Una gara che Marc Marquez, il pilota di casa sul circuito spagnolo, ha dominato sin dalle qualifiche, facendo un ulteriore balzo in avanti sia nella classifica piloti che in quella costruttori.

Il pilota della Honda è ormai sempre più leader di questo Mondiale, anche se sono in molti a provare a contendere la sua vittoria.

Il risultato del GP di Aragon 2019

MotoGp Aragon 2019 classifica, la griglia d’arrivo: chi ha vinto

A vincere il Gran Premio d’Aragona è Marc Marquez, che già dai primi giri va via e semina gli avversari, facendo una gara a sé. Ottima rimonta dell’italiano Dovizioso, che arriva al secondo posto, dopo essere partito ottavo. Terzo Miller, fuori dal podio Vinales, quinto Quartararo. Solo ottavo Rossi.

Marc Marquez domina il GP di Aragon con 4″8 su Dovizioso, 3° a 5″4 Miller davanti a Vinales. Due Ducati sul podio alle spalle dell’alieno. 5° Quartararo, oggi deludente, 6° Crutchlow, 7° Aleix Espargarò, 8° Valentino Rossi a ben 23″ dalla vetta. 9° Rins, 11° Iannone, 12° Petrucci, 16° Bagnaia, 20° e penultimo Jorge Lorenzo!

1. Marquez (Honda)

2. Dovizioso (Ducati)

3. Miller (Ducati)

4. Vinales (Yamaha)

5. Quartararo (Yamaha)

6. Crutchlow (Honda)

7. A. Espargarò (Aprilia)

8. Rossi (Yamaha)

9. Rins (Suzuki)

10. Nakagami (Honda)

11. Iannone (Aprilia)

12. Petrucci (Ducati)

13. Oliveira (KTM)

14. Mir (Suzuki)

15. Rabat (Ducati)

16. Bagnaia (Ducati)

17. Kallio (KTM)

18. Abraham (Ducati)

19. Syahrin (KTM)

20. Smith (Aprilia)

21. Lorenzo (Honda)

Rit. Morbidelli (Yamaha)

MotoGp Aragon 2019 classifica piloti

Dopo il Gp di Aragon, 14esima gara della stagione del Motomondiale, Marc Marquez è sempre più il leader indiscusso di questa stagione. Ecco la classifica piloti aggiornata:

1 Marc Marquez 300

2 Andrea Dovizioso 182

3 Danilo Petrucci 157

4 Alex Rins 156

5 Maverick Vinales 147

6 Valentino Rossi 137

7 Fabio Quartararo 123

8 Jack Miller 117

9 Cal Crutchlow 98

10 Franco Morbidelli 80

11 Pol Espargarò 77

12 Takaaki Nakagami 66

13 Joan Mir 49

14 Aleix Espargarò 46

15 Andrea Iannone 32

16 Francesco Bagnaia 29

17 Miguel Oliveira 29

18 Johann Zarco 27

19 Jorge Lorenzo 23

20 Tito Rabat 18

MotoGp Aragon 2019 classifica | Le qualifiche di ieri

Ancora una volta a partire dalla pole position è Marc Marquez, il pilota della Honda che nel circuito di casa ha dominato le qualifiche. Secondo il francese Fabio Quartararo con la Yamaha, a circa 3 decimi dallo spagnolo. Chiude la prima fila Vinales.

Seguono Miller ed Espargaro, sesto Valentino Rossi. Ottavo Franco Morbidelli, decimo Andrea Dovizioso. Undicesimo Iannone. Solo 15esimo Petrucci, che non ha neppure superato la Q1.

1 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.5 1’48.246

2 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 338.6 1’48.639 0.393 / 0.393

3 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.3 1’48.889 0.643 / 0.250

4 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1’48.953 0.707 / 0.064

5 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 340.7 1’48.977 0.731 / 0.024

6 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.3 1’49.174 0.928 / 0.197

7 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 333.4 1’49.240 0.994 / 0.066

8 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.0 1’49.266 1.020 / 0.026

9 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.5 1’49.304 1.058 / 0.038

10 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1’49.412 1.166 / 0.108