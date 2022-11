Mondiali Qatar 2022, lo strano gesto di Cristiano Ronaldo

Ieri, 24 novembre, ai Mondiali in Qatar 2022 il Portogallo è sceso in campo per la prima volta in questa fase a gironi, dove ha battuto il Ghana per 3-2. La squadra di Cristiano Ronaldo non ha brillato: nonostante la vittoria, la squadra avversaria ha rischiato di pareggiarla nei minuti di recupero. Ma la cosa più curiosa della partita non è questa.

Il leader indiscusso della nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, 37 anni, nel corso della partita ha fatto un gesto strano. Così insolito da attirare l’attenzione di quanti l’hanno notato. Il video che mostra quegli istanti è infatti diventato virale sui social. L’ex giocatore della Juve ha infilato la mano nei pantaloncini e rovistato lì sotto per alcuni secondi. Poi, trovato ciò che cercava, l’ha portato alla bocca e mandato giù.

Ecco cos’ha preso dai pantaloncini

La domanda sorge spontanea: cosa ha fatto Ronaldo? Quanti lo seguono sapranno della sua meticolosità rispetto la performance in campo. Deve essere massima, per 90 minuti. Ciò che CR7 ha messo in bocca è con molta probabilità un integratore di rapido impiego. Il campione, infatti, porta sempre con sé delle tavolette di maltodestrine, carboidrati a rilascio immediato per far fronte a sforzi ad alta intensità, e sali minerali. Nulla di male, insomma. Solo un modo per mantenere alta la prestazione nello scontro con il Ghana.