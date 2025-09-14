Milan Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, domenica 14 settembre 2025, alle ore 20,45 Milan e Bologna scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la terza giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Bologna è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 14 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Bologna in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem; Miranda J.; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.