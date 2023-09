Come sta Michael Schumacher? La sconfortante rivelazione di un amico: “È un caso senza speranza”

Come sta Michael Schumacher: le condizioni di salute dell’ex pilota

Quello di Michael Schumacher è un caso senza speranza: è quanto dichiarato da un amico dell’ex pilota, che si è lasciato sfuggire un commento sulle condizioni di salute del tedesco, a dieci anni dall’incidente su una pista da sci a Méribel.

A parlare è stato Roger Benoit, giornalista che ha seguito per diversi anni la Formula 1 nonché amico dell’ex pilota della Ferrari.

In un’intervista al giornale svizzero Blick, Benoit ha inizialmente risposto “no” alla domanda: “Sai come sta oggi il tuo amico Michael Schumacher?”.

Il reporter, però, poi si è lasciato sfuggire: “La risposta a questa domanda è una sola e l’ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: ‘Darei qualsiasi cosa per parlare con papà’. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza”.

Roger Benoit, dunque, ha di fatto confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi anni, che però non sono mai state commentate dalla famiglia del campione, che ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sulle condizioni di salute di Michael Schumacher.

D’altronde, di recente, Eddie Jordan, fondatore della scuderia per cui ha corso il pilota, aveva dichiarato: “Michael è lì, ma non c’è”.